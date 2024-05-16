Bilal Yiğit Koçak, Kardeşlerim'de Sürekli Ağladığı İçin Başına Gelenleri Anlattı!
Bilal Yiğit Koçak, Kardeşlerim'de Sürekli Ağladığı İçin Başına Gelenleri Anlattı!
atv'nin uzun soluklu dizilerinden Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak, katıldığı bir söyleşide dizideki ağlama sahneleri hakkında konuşup başına gelenleri anlattı.
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atv ekranlarında uzun süredir yayınlanan Kardeşlerim dizisi özellikle karakterlerin başına sürekli kötü şeyler gelmesi ve ağlamalarıyla ünlü.
Her karakterin en az 3 kez ağladığı dizide bu rekor Ömer'i canlandıran Bilal Yiğit Koçak'ta olurken, Koçak'ı ağlamadan gördüğümüz sahne sayısı epey az.
Karakterleri ağlaşıp durması zaten izleyicilerin dikkatini çeken bir nokta olurken, İstanbul Üniversitesi'ne söyleşiye giden Bilal Yiğit Koçak bu konuda bir itirafta bulundu.
Dizide sürekli ağladığından bahseden Koçak, “Kardeşlerim ilk başladığı zamanlarda senaryo gereği sürekli ağlıyorduk. Vücudum buna tepki verdi ve göz altlarımda egzama çıktı” ifadelerini kullandı.
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