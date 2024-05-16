Yargı'nın Efe Savcısı Ulvi Kahyaoğlu'ndan Çok Konuşulacak İtiraflar!

'Her zaman böyle olmuyor. O yüzden bir oyuncu olarak da bunun farkında olmam gerektiğini düşünüyorum. Hangi işte ne zaman olursak olalım iyi tarafını görmeliyiz. Kimi zaman o yoğunluktan kaçıyor ve daha kolay olan şey onu görmemek olabiliyor. Onu görmek de orada geçen zamanı daha değerli kılıyor…”