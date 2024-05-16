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Yargı'nın Efe Savcısı Ulvi Kahyaoğlu'ndan Çok Konuşulacak İtiraflar!

Yargı'nın Efe Savcısı Ulvi Kahyaoğlu'ndan Çok Konuşulacak İtiraflar!

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 15:23

Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden Yargı'nın finaline sayılı gün varken, dizide Efe rolüyle izlediğimiz Ulvi Kahyaoğlu, dizi hakkında Birsen Altuntaş'a konuştu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
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Kanal D'nin tam 3 sezondur devam eden dizisi Yargı'nın büyük vedasına sayılı zaman kaldı.

Kanal D'nin tam 3 sezondur devam eden dizisi Yargı'nın büyük vedasına sayılı zaman kaldı.

Yargı'nın vedası izleyicileri derinden üzerken, diziye son sezon dahil olan ve Efe Savcı karakterine hayat veren Ulvi Kahyaoğlu, Birsen Altuntaş'a konuştu.

Yargı'nın vedası izleyicileri derinden üzerken, diziye son sezon dahil olan ve Efe Savcı karakterine hayat veren Ulvi Kahyaoğlu, Birsen Altuntaş'a konuştu.

Sık sık Yargı dizisinde yer aldığı için ne kadar şanslı olduğundan bahseden Kahyaoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Sık sık Yargı dizisinde yer aldığı için ne kadar şanslı olduğundan bahseden Kahyaoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Televizyonda 90. bölümleri çekerken hala her gelen bölümü heyecanla okuyup ‘Acaba bir sonraki bölümde ne olacak?’ diyebiliyor olmak çok büyük şans…"

“Televizyonda 90. bölümleri çekerken hala her gelen bölümü heyecanla okuyup ‘Acaba bir sonraki bölümde ne olacak?’ diyebiliyor olmak çok büyük şans…"

'Her zaman böyle olmuyor. O yüzden bir oyuncu olarak da bunun farkında olmam gerektiğini düşünüyorum. Hangi işte ne zaman olursak olalım iyi tarafını görmeliyiz. Kimi zaman o yoğunluktan kaçıyor ve daha kolay olan şey onu görmemek olabiliyor. Onu görmek de orada geçen zamanı daha değerli kılıyor…”

“Yargı pek çok takip eden için de, Yargı’da yer almış ya da sonradan ayrılmış herkes için de ‘İyi ki hayatımıza yargı oldu’ diyebileceğimiz işlerden biri…"

“Yargı pek çok takip eden için de, Yargı’da yer almış ya da sonradan ayrılmış herkes için de ‘İyi ki hayatımıza yargı oldu’ diyebileceğimiz işlerden biri…"

'Yıllar sonra dönüp 'Ben de Yargı’daydım demek…  Son düzlüğünde dahil olmak benim için çok şanslı şeyler… “

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