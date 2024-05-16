Karısının Başka Biriyle İlişkiye Girdiğini İzleyen Adamdan Şaşırtan İtiraflar!
Karısının Başka Biriyle İlişkiye Girdiğini İzleyen Adamdan Şaşırtan İtiraflar!
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine dumur eden anlar yaşandı. Kendisinde büyü olduğunu zanneden adamın karısı için eve erkek çağırıp onların birlikteliğini izlediği itirafı stüdyoyu buz kestirdi.
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Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı konukların itiraflarıyla sık sık gündem olurken bu defa yaşananlar dumur eden cinstendi.
Programa konuk olan Yusuf Bey, karısı ile uzun süredir cinsel ilişki yaşayamadığını ve bu yüzden hocaya gittiğini anlatarak konuya girdi.
Gittiği hocanın "Senin gözünün önünde eşin başka biriyle birlikte olursa büyü geçer" dediğini belirten Yusuf Bey, hocanın dolandırıcı olduğunu fark etmesine rağmen karısını test etmek isteyerek işi ilerletiyor.
Eşine hocanın dediklerini ileten Yusuf Bey, olumlu yanıt alınca internetten bir adamla anlaşıp evlerine çağırdıklarını söyleyince Esra Ezmeci şoke oldu.
"İnternetten birini bulduk ve telefonla çağırdık. O kişi evimize geldi. Yatak odasına girdi. Olay yaşandı."
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Yusuf Bey'in sözünü kesen Ezmeci, 'Bu normalleşmiş bir şey değil. Bir kadın bir erkek bunu nasıl kabul eder. Çok şaşırdım ben. Bunlar hayal olabilir mi? Hayal olsun. Ben şoka girdim' diye konuşurken, Yusuf Bey'in anlattıkları herkesi uzunca bir süre şoka soktu.
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