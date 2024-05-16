Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal, Alişan'la Set Anısını Anlattı!
Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal, Alişan'la Set Anısını Anlattı!
Efsane diziler arasında yer alan Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterine hayat veren Melek Baykal geçtiğimiz günlerde Müjdat Gezen'in YouTube kanalına konuk olmuştu. Baykal, Cennet Mahallesi setinde Alişan'la yaşadığı bir olayı ilk kez anlattı.
KAYNAK: Müjdat Gezen ile Bizim Ev
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Türk televizyonlarının efsane dizilerinden Cennet Mahallesi'nde Pembe karakteriyle rol alan Melek Baykal, dizideki partneri Müjdat Gezen'in YouTube kanalına konuk oldu.
Cennet Mahallesi hakkında konuşmaktan geri durmayan iki usta sanatçı o günleri yad ederken, Melek Baykal dizide Ferhat rolüne hayat veren Alişan hakkında bomba bir itirafta bulundu.
Cennet Mahallesi'nin dublajlı olduğunun altını çizen Baykal, tüm oyuncuların çekimlerden sonra dublaj için stüdyoya girdiğini anlatırken, Alişan'ı dublaj için bir türlü ikna edemediklerini belirtti.
"Alişan'a seni öldürürüm" dedim diye o anları anlatan Baykal, genç şarkıcıyı ite kaka dublaj stüdyosuna soktuğu anları anlatırken, bizler de Cennet Mahallesi'nin dublajlı bir dizi olduğunu öğrenmiş olduk.
İşte o anlar:
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