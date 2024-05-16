Kızıl Goncalar'ın Vahit'i Tolga Tekin, Mert Yazıcıoğlu ile 5 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi
Kızıl Goncalar'ın Vahit'i Tolga Tekin, Mert Yazıcıoğlu ile 5 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi
NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'a Cüneyd'in babası Vahit karakteriyle Tolga Tekin dahil olmuştu. Mert Yazıcıoğlu ile yıllar önce aynı dizide rol aldığı ortaya çıkan Tekin, rol arkadaşıyla 5 yıl sonra aynı pozu verdi.
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NOW ekranlarının en iddialı yapımlarından Kızıl Goncalar tam gaz devam ederken, Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nu övmelere bir türlü doyamıyoruz.
Son bölümde posta oturan Cüneyd, annesini Sadi Hüdayi'nin öldürdüğünü öğrenmiş ve onun canına kıyarken babasını görmüştük.
Tolga Tekin'in canlandırdığı Vahit karakterinin diziye girişi ne gibi olayları ortaya çıkararak büyük merak konusu olurken, Tolga Tekin'in Mert Yazıcıoğlu'ya daha önce de rol aldığı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
İkilinin daha önce Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol aldığı ortaya çıkarken, rol arkadaşlarından hayranlarına büyük bir sürpriz geldi.
5 yıl önce sette çektikleri selfieyi paylaşan Tolga Tekin, hemen ardından Mert Yazıcıoğlu'yla aynı pozu verdikleri yeni bir fotoğraf paylaştı.
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İşte o fotoğraf:
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