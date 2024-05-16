Diziden Atılacak mı? Rasim Ozan Kütahyalı'dan Yasaklı Maddeyle Yakalanan Feyza Civelek'e Torpil Göndermesi!
Diziden Atılacak mı? Rasim Ozan Kütahyalı'dan Yasaklı Maddeyle Yakalanan Feyza Civelek'e Torpil Göndermesi!
Geçtiğimiz günlerde yasaklı madde alışverişi yaparken yakalandığı iddialarıyla konuşulan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek gündemden düşmüyor. Oldukça güçlü iddiaların tam da ortasında kalan Feyza Civelek'in rol aldığı diziden ayrılıp ayrılmayacağı da hemen konuşulmaya başlanmıştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son günlerde gündemden bir türlü düşmüyor.
Ancak bu defa onu gündem yapan dizide sergilediği oyunculuk ya da karakteriyle ilgili açıklamalarından biri değildi.
Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, ünlü oyuncu geçtiğimiz 29 Ekim'de yasaklı madde satın alırken yakalanmış. Gündeme bomba gibi düşen bu iddianın ardından hiç beklenmedik gelişmeler yaşandı.
Tüm bu gelişmelerin ardından da ünlü oyuncunun Kızılcık Şerbeti'ne veda edip etmeyeceği konuşulmaya başlandı.
Köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da konuya karşı sessiz kalmadı ve Feyza Civelek'in dizideki durumu için senaristlere, yapımcılara ve kanala seslendi.
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"Feyza Civelek olayı fena. Bu Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay, dizinin senaristi Melis Civelek'in kızıdır. Anneden torpillidir." diyen Kütahyalı, Feyza Civelek için "Normal hayatta da Nilay'mış" açıklaması yaptı..
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