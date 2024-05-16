Şahane Hayatım Dizisi Final Bölümüne Sürpriz İsim Katılıyor!
Şahane Hayatım Dizisi Final Bölümüne Sürpriz İsim Katılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/n...
Now TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım'ın 30. bölümüyle ekranlara veda edeceği haberi herkesi üzdü. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, finalde diziye beklenmedik bir konuk oyuncu katılacak.
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Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi "Şahane Hayatım" senaryosu, oyuncu kadrosu ve yaratılan evreniyle bu sezonun en dikkat çekici yapımlarından biri.
Ancak dizinin 30. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlandığı biliniyor. Sevenlerini üzen bu haberin ardından sürpriz bir haber daha geldi.
Dizi büyük finaline doğru ilerlerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen karakterlere usta oyuncu Nilgün Belgün de katılacak.
Final bölümüyle ekranlara gelecek olan Şahane Hayatım'da Firuze karakterini canlandıracak olan Belgün, eski bir pavyon şarkıcısını oynayacak.
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