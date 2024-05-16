Başrolde Partner Değişiyor: Ana Karakterinin Veda Etmesinin Hemen Ardından Sandık Kokusu'na "Kıvanç" Geliyor!

İkinci sezon onayını alan Sandık Kokusu'ndan izleyenleri şoke eden bir haber geldi. Dizinin başrollerinden birinin ayrılacağının öğrenilmesinin ardından izleyici büyük üzüntü duymuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre aynı gün içinde yerine başka bir oyuncuyla anlaşıldı bile!