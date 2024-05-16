Başrolde Partner Değişiyor: Ana Karakterinin Veda Etmesinin Hemen Ardından Sandık Kokusu'na "Kıvanç" Geliyor!
Başrolde Partner Değişiyor: Ana Karakterinin Veda Etmesinin Hemen Ardından Sandık Kokusu'na "Kıvanç" Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İkinci sezon onayını alan Sandık Kokusu'ndan izleyenleri şoke eden bir haber geldi. Dizinin başrollerinden birinin ayrılacağının öğrenilmesinin ardından izleyici büyük üzüntü duymuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre aynı gün içinde yerine başka bir oyuncuyla anlaşıldı bile!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sezonun en başarılı yapımlarından biri olarak görülen Sandık Kokusu, ikinci sezon onayını alarak izleyicisine büyük bir sevinç yaşatmıştı.
Ancak bu mutlu haberin üstünden çok da vakit geçmeden dizinin başrolüyle ilgili yas niteliğinde bir haber geldi.
Birsen Altuntaş, dizide Özge Özpirinçci'nin partneri olan Metin Akdülger'in diziden ayrıldığını açıkladı!
Bu haberin üstünden yalnızca birkaç saat geçmişti ki Birsen Altuntaş'tan dizinin yeni başrolüne dair haber geldi.
Serkay Tütüncü dizide Kıvanç karakterine hayat verecek. Ancak Kıvanç'ın Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı Karsu karakteriyle değil, Meriç Aral’ın canlandırdığı Irmak’la yakınlaşacağı konuşuluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın