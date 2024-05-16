Bu Nasıl Olay? Yasin Survivor'da Poyraz'ın Yaptığı Hırsızlıkla İlgili Detayları İtiraf Etti!
Bu Nasıl Olay? Yasin Survivor'da Poyraz'ın Yaptığı Hırsızlıkla İlgili Detayları İtiraf Etti!
Survivor All Star'da sezonun en büyük sorunlarından biri Poyraz'ın Dominikli bir adamın evini soyması olmuştu. Yapılan hırsızlık sonunda Acun Ilıcalı şikayet etmemesi için ev sahibine dil döktüğünü de açıkça söylemişti. Survivor'dan elenmesinin ardından Yasin'den hırsızlıkla ilgili itiraflar geldi!
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Survivor All Star'da bu sezon herkesi şoke eden bir olay yaşanmıştı. Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yaparken yakalanmıştı!
Suçunu açıklamasının ardından Acun Ilıcalı, önce Poyraz'a 15 oyundan men cezası vermişti; ardından bu cezayı 10'a düşürmüştü.
Konseyde "Ben de suçluyum" diyen Yasin'den hırsızlıkla ilgili itiraflar geldi!
Poyraz'la yakın arkadaş olan Yasin, "İtiraf edeceğim hırsızlığı beraber yaptık ihale Poyraz'a kaldı" dedi.
"Adamın evini beraber soyduk" diyen Yasin'in paylaşımı bu şekilde... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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