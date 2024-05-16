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İzleyiciler Yasta! Sezonun En Beklenmedik Vedasının Gerçekleştiği Survivor'da Kim Elendi?

İzleyiciler Yasta! Sezonun En Beklenmedik Vedasının Gerçekleştiği Survivor'da Kim Elendi?

survivor
themyscira - Misafir Editör
17.05.2024 - 00:32

Survivor All Star'da finale haftalar kaldığı için haftalık eleme sayısı ikiye çıkarıldı. Pazar günü yapılan elemenin ardından bir eleme daha gerçekleşti. Survivor All Star'a kim veda etti?

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Survivor All Star'da haftalık ikiye çıkan eleme sayısının ardından pazar günü yapılan ilk elemede Sercan adaya veda etmişti.

Survivor All Star'da haftalık ikiye çıkan eleme sayısının ardından pazar günü yapılan ilk elemede Sercan adaya veda etmişti.

Detaylar için buyurun:

Oynanan ilk dokunulmazlık oyununun ardından birinci eleme adayı Özgür oldu.

Oynanan ilk dokunulmazlık oyununun ardından birinci eleme adayı Özgür oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı ise Aleyna oldu.

Haftanın ikinci eleme adayı ise Aleyna oldu.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından üçüncü eleme adayı olarak Atakan belirlendi.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından üçüncü eleme adayı olarak Atakan belirlendi.

Son eleme adayı ise Merve Aydın oldu.

Son eleme adayı ise Merve Aydın oldu.
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İlk turda Atakan ve Özgür düellosundan galip çıkan isim Atakan oldu.

İlk turda Atakan ve Özgür düellosundan galip çıkan isim Atakan oldu.

Aleyna ve Merve arasındaki düellonun kazananı ise Merve Aydın oldu.

Aleyna ve Merve arasındaki düellonun kazananı ise Merve Aydın oldu.

Son düello ise Aleyna ve Özgür arasında oynandı.

Son düello ise Aleyna ve Özgür arasında oynandı.

Özgür'ün 5-0 kazanmasının ardından yarışmaya veda eden isim Aleyna oldu.

Özgür'ün 5-0 kazanmasının ardından yarışmaya veda eden isim Aleyna oldu.
onedio.com

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