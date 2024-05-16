Yiğit Koçak Kardeşlerim'de Evlenecek Süsen ve Ömer'in Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Yaşlarını İfşa Etti!
Yiğit Koçak Kardeşlerim'de Evlenecek Süsen ve Ömer'in Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Yaşlarını İfşa Etti!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. 5. sezon onayını alan dizinin en sevilen karakterlerinden olan Süsen ve Ömer çifti çok yakında evleniyor. Henüz yaşları küçük olduğu için eleştirilen karakterlerden Ömer'e hayat veren Yiğit Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ömer'in yaşını ifşaladı. Bakalım Ömer'in doğum tarihi neymiş?
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4 sezondur süren ve cumartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kardeşlerim dizisi, yeni sezon onayını da alarak yoluna tam gaz devam ediyor.
Dizi sık sık birilerinin ölmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalsa da artık bu dizinin bir rutini halini aldı 😅
Neyse, biz dönelim bu seferki mevzumuza... Biliyorsunuz Ömer ve Süsen evleniyor. Ancak henüz çok genç olmaları sebebiyle bu durum büyük eleştirilere sebep olmuştu.
Ömer karakterine hayat veren Yiğit Koçak, yaptığı bu paylaşımla dizide 19 yaşını doldurduklarını da açıklamış oldu.
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