Yiğit Koçak Kardeşlerim'de Evlenecek Süsen ve Ömer'in Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Yaşlarını İfşa Etti!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. 5. sezon onayını alan dizinin en sevilen karakterlerinden olan Süsen ve Ömer çifti çok yakında evleniyor. Henüz yaşları küçük olduğu için eleştirilen karakterlerden Ömer'e hayat veren Yiğit Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ömer'in yaşını ifşaladı. Bakalım Ömer'in doğum tarihi neymiş?