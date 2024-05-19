Acun Ilıcalı'dan Nagihan'la İlgili Şok Açıklama: "Survivor Macerası Sona Eriyor!"
Acun Ilıcalı'dan Nagihan'la İlgili Şok Açıklama: "Survivor Macerası Sona Eriyor!"
Survivor All Star'ın en hırslı ve iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan, uzun bir süredir dizinden sakatlık geçiriyor. Sakatlığı artan Nagihan'la ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi!
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Her bölümü ayrı olay olan Survivor'da büyük finale yalnızca birkaç hafta kaldı.
SMS oylamasının kalkmasını en çok isteyen oyuncu olmasıyla bilinen Nagihan da sezon boyunca konuşulan isimlerden biri oldu.
İstediği performansa bir türlü ulaşamayan ve sık sık sakatlığından bahseden Nagihan'ın durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.
Merve Aydın, Özgür ve Hilmi Cem ile birlikte haftanın eleme adayları arasında yer alan Nagihan için Acun Ilıcalı açıklama yaptı.
Ilıcalı, sakatlığı sebebiyle düelloya çıkamayacak Nagihan için "Survivor hayatı bitiyor!" açıklaması yaptı.
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Ancak Nagihan, her şeye rağmen tüm riskleri göze alarak düelloya çıkmak istediğini söyledi.
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