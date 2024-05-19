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Bir Döneme Damgasını Vuran Milliyet'in Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması Gözlerinizi Yaşartacak!

Bir Döneme Damgasını Vuran Milliyet'in Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması Gözlerinizi Yaşartacak!

themyscira - Editör
19.05.2024 - 20:26

X'de bir kullanıcı 80'li yıllarda Milliyet'in düzenlediği Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması'na ait görüntüleri paylaştı. Gençlerin eğlence dolu anlarına ait bu görüntüler herkesi duygulandırdı.

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Milliyet gazetesi şimdilerde pek alışık olmadığımız bir düzeni uzun yıllar boyunca kurmuş ve 1967-2000 yılları arasında liselerarası dans ve müzik yarışması düzenlemişti.

Milliyet gazetesi şimdilerde pek alışık olmadığımız bir düzeni uzun yıllar boyunca kurmuş ve 1967-2000 yılları arasında liselerarası dans ve müzik yarışması düzenlemişti.

Hatta bu müzik yarışmasıyla Bülent Ortaçgil ve Zara gibi pek çok isim müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Hatta bu müzik yarışmasıyla Bülent Ortaçgil ve Zara gibi pek çok isim müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.

Bir X kullanıcısı da 1984 yılına ait görüntüleri paylaşarak herkesi duygulandırdı.

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