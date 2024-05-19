Bir Döneme Damgasını Vuran Milliyet'in Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması Gözlerinizi Yaşartacak!
Bir Döneme Damgasını Vuran Milliyet'in Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları Yarışması Gözlerinizi Yaşartacak!
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Milliyet gazetesi şimdilerde pek alışık olmadığımız bir düzeni uzun yıllar boyunca kurmuş ve 1967-2000 yılları arasında liselerarası dans ve müzik yarışması düzenlemişti.
Hatta bu müzik yarışmasıyla Bülent Ortaçgil ve Zara gibi pek çok isim müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı.
Bir X kullanıcısı da 1984 yılına ait görüntüleri paylaşarak herkesi duygulandırdı.
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