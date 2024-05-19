"Aleyna'ya Yüz Vermiyorum" Demişti: Survivor Hilmi Cem'in Aleyna Tarafından Reddedildiği İddia Edildi!
"Aleyna'ya Yüz Vermiyorum" Demişti: Survivor Hilmi Cem'in Aleyna Tarafından Reddedildiği İddia Edildi!
Kaynak: https://x.com/giriskenmidra/status/17...
Survivor All Star'da sezon boyu yaşanan olayların dışında bambaşka bir konu gündeme geldi. Yarışmaya katıldığı günden beri Aleyna'yla anlaşamayan Hilmi Cem'in Aleyna tarafından reddedildiği ortaya atıldı!
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Survivor All Star'da heyecan dolu sezon geride kalmak üzere.
Sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna da geçtiğimiz hafta yarışmaya veda etmişti.
Ancak yarışmadan ayrılması, konuşulmasının sona ermesine değil; daha çok konuşulmasına yol açtı!
Daha neler neler duyacağımızı tahmin bile edemediğimiz Aleyna'yı bu kez gündeme getiren iddia Hilmi Cem ile ilgiliydi.
Biliyorsunuz yarışmaya sonradan dahil olan Hilmi Cem, "Aleyna'ya ben de diğer erkekler de yüz vermiyoruz" gibi talihsiz bir açıklama yapmıştı.
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İddiaya göre bu açıklamalarının ve ters davranışlarının altında yatan neden Aleyna'nın kendisini reddetmesiymiş!
Söylentiye göre Hilmi Cem daha yarışmaya katılmadan önce WhatsApp gruplarında Aleyna'yı çok beğendiğine dair ifadelerde bulunuyormuş. Ancak reddedilmesiyle birlikte kendisine karşı tavır almış.
Aleyna'nın elendikten sonra aşağıdaki tweeti beğenip daha sonra çekmesi de bu iddiaları güçlendirdi.
Ne dersiniz? Doğru olabilir mi?
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