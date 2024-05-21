Yargı'nın Büyük Finalinde Alternatif Bir Evrende Ceylin ve Ilgaz'ı İzleyeceğiz!
Yargı'nın Büyük Finalinde Alternatif Bir Evrende Ceylin ve Ilgaz'ı İzleyeceğiz!
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Yasımızı tutabiliriz; Ceylin ve Ilgaz'ın hikayesi birkaç gün sonra son buluyor!
3 sezondur büyük bir merak ve ilgiyle izlediğimiz Yargı, 26 Mayıs Pazar günü 95. bölümüyle izleyiciye veda ediyor.
Ceylin ve Ilgaz'ın aşkına hala doyamamışken bu durumu kabullenmek elbette hiç de kolay değil.
94. bölümde Ilgaz sağ salim kurtulmuş, çiftimiz her şeyi geride bırakıp Muğla'da yepyeni bir hayat kurmuştu.
Ceylin'in hamilelik haberiyle coşsak da yeni taşındıkları yerin bahçesinde de bir cesede ait el bulmuşlardı ve Ceylin "Biz lanetlendik mi?" diye sormuştu.
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Ve bölüm öylece bitmişti...
Üstüne tam da o sıralarda İnci'nin öldürüldüğü güne ışınlanmıştık bir de. Finale dair gelen ilk fragmanda büyük ters köşe olduk!
Finalde Ceylin ve Ilgaz'a ait farklı bir evrende neler yaşanacağını izleyeceğiz belli ki. Çiftimiz yine bir arada ama bu kez her ikisi de cinayet faili!
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Fragmanı hem beğenenler hem de beğenmeyenler oldu.
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