Kızılcık Şerbeti'nde Görkem, Nilay Tarafından Darp Edilmiş Gibi Yapmak İçin Kendine Zarar Verdi!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem, Nilay Tarafından Darp Edilmiş Gibi Yapmak İçin Kendine Zarar Verdi!
Kızılcık Şerbeti'nde sezon finali öncesindeki son bölüme dair ikinci fragman geldi. Doğa'nın Fatih'e 'Ben seni sevmiyorum' dediği fragmana Görkem'in psikopatlığı damga vurdu!
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Kızılcık Şerbeti'nde Doğa tam aşkı buldu derken Fatih'in kendisine dönmek istemesiyle allak bullak olmuştuk. Çünkü Doğa "bir şartla" demişti.
Sezon finalinden önceki son bölümü izleyeceğimiz Şerbo'dan gelen ikinci fragmanda Doğa'nın Fatih'e "Seni sevmiyorum" dediğini duyup biraz olsun rahat nefes aldık.
Fettanlığının gün yüzüne çıkmasıyla iyice deliren Görkem, Fatih'in de kendinden uzaklaşmaya başlamasıyla ciddi anlamda zıvanadan çıktı!
Fragmanda Nilay'a tokat atan ve kendisine bittiğinin söylenmesi üzerine harekete geçen Görkem, şoka sokarak kendine birden zarar vermeye başladı.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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Bu seviye bir psikopatlık biz de beklemiyorduk açıkçası! Bakalım bu gözler daha neler görecek?
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