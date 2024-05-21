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Ecem Erkek'ten Sonra Bir Bomba Daha! Güldür Güldür Show'un Bir Sevilen İsmi Daha Geri Dönüyor!

Ecem Erkek'ten Sonra Bir Bomba Daha! Güldür Güldür Show'un Bir Sevilen İsmi Daha Geri Dönüyor!

Güldür Güldür
themyscira - Editör
21.05.2024 - 19:44

Show TV ekranlarının efsane programı Güldür Güldür Show, 12 sezondur izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Haftalık komedi ihtiyacımızı karşılayan programa Ecem Erkek'ten sonra efsane bir ismin daha geri döndüğü duyuruldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
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12 sezondur Show TV ekranlarında izlediğimiz Güldür Güldür Show, komedi ihtiyacımızı karşılamaya devam ediyor.

12 sezondur Show TV ekranlarında izlediğimiz Güldür Güldür Show, komedi ihtiyacımızı karşılamaya devam ediyor.

12 yıllık uzun bir süreçten bahsettiğimiz için doğal olarak pek çok oyuncu da programdan dönem dönem ayrılmak durumunda kaldı.

12 yıllık uzun bir süreçten bahsettiğimiz için doğal olarak pek çok oyuncu da programdan dönem dönem ayrılmak durumunda kaldı.

O oyunculardan biri olan Ecem Erkek'in Naime karakteriyle Güldür Güldür Show'a geri döneceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

O oyunculardan biri olan Ecem Erkek'in Naime karakteriyle Güldür Güldür Show'a geri döneceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezona bomba gibi girmeyi amaçlayan programa başarılı bir oyuncu daha geri dönme kararı almış.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezona bomba gibi girmeyi amaçlayan programa başarılı bir oyuncu daha geri dönme kararı almış.

Onur Buldu da sevilen karakteri Bilal'le birlikte Güldür Güldür Show'a geri dönüyor!

Onur Buldu da sevilen karakteri Bilal'le birlikte Güldür Güldür Show'a geri dönüyor!
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Ne yalan söyleyelim, özlemiştik doğrusu!

Ne yalan söyleyelim, özlemiştik doğrusu!

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