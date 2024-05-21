Rahat Durmuyor: Yunus Emre Bu Defa da Dalaka'yla Yakınlaştı!
Rahat Durmuyor: Yunus Emre Bu Defa da Dalaka'yla Yakınlaştı!
Survivor All Star'da Türk ve Yunan takımı sık sık beraber oyuna çıkarken, Yunus Emre'nin Dalaka'ya yakın tavırları Yunanistan izleyicilerinin radarına takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
En olaylı ve yorucu sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da Türk ve Yunan takımlarının sık sık beraber oyuna çıkmalarına artık alıştık.
Türk ve Yunan takımlarını tanıştıran Acun Ilıcalı sık sık takımları birleştirip ekstra oyunlar oynatırken haliyle yarışmacıların yorgunluğu daha da katlanıyor.
Türk-Yunan oyunlarıyla beraber izleyiciler iki Survivor'a da adapte olurlarken, son Türk-Yunan oyununda Yunus Emre'nin Dalaka'ya yakın tavırları Yunan izleyicilerin radarına takıldı.
Yunus Emre'nin Dalaka'nın saçlarıyla oynadığı ve Dalaka'nın memnuniyetsiz bir şekilde Yunus Emre'ye baktığı anları Yunan izleyiciler "Ne yapıyor?" yorumuyla paylaşırken, o anlar iki tarafta da viral oldu.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın