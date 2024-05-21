Survivor'dan Elenen Aleyna, Yunus Emre'yle Aşk İddialarına Yanıt Verdi!

Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin aşırı yakın tavırları oldu. Yarışma boyunca ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı tartışma yaratırken, yarışmadan elenen Aleyna'dan bu konuda ilk açıklama geldi.

KAYNAK: 2. Sayfa/ Tolga Bozduman