Survivor'dan Elenen Aleyna, Yunus Emre'yle Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Survivor'dan Elenen Aleyna, Yunus Emre'yle Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Aleyna ve Yunus Emre'nin aşırı yakın tavırları oldu. Yarışma boyunca ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı tartışma yaratırken, yarışmadan elenen Aleyna'dan bu konuda ilk açıklama geldi.
KAYNAK: 2. Sayfa/ Tolga Bozduman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star her açıdan bugüne kadar yayınlanan en olaylı sezonlardan biri olurken, Yunus Emre ve Aleyna arasındaki "garip" ilişki için apayrı bir parantez açabiliriz.
Yarışmanın başından beri çok yakın olan Yunus Emre ve Aleyna'nın arkadaşlığının aşka dönüşüp dönüşmediği her zaman soru işareti olurken, Yunus Emre'nin evli olması sebebiyle bu yakınlık sık sık tepki görüyordu.
Yunus Emre'nin eşi Beria'dan Aleyna'nın ise annesinden defalarca "uzak dur" uyarısı almasına rağmen ayrılmayıp daha da yakınlaşan ikilinin ilişkisi tam bir muamma olurken, yarışmadan elenen Aleyna aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Dominik dönüşü 2. Sayfa'dan Tolga Bozduman'a konuşan Aleyna Kalaycıoğlu, Yunus Emre'yle aşk iddialarını reddederken, bu durumun böyle lanse edildiğini dışarı çıkınıca fark ettiğinin altını çizdi.
İşte Aleyna'nın o açıklamaları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın