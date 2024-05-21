Bahar Setinde Timur ve Bahar'ı Kol Kola Gören Fanlardan Komik Yorum
Bahar Setinde Timur ve Bahar'ı Kol Kola Gören Fanlardan Komik Yorum
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar setini izleyen bir grup, dizide kanlı bıçaklı olan Timur ve Bahar'ın samimi hallerini görünce tüm gerçekliklerini kaybettiklerini açıkladı.
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Yayınlandığı andan itibaren farkını ortaya koyan Bahar dizisi hepimizin göz bebeği olmaya devam ediyor.
İzleyici tarafından aşırı benimsenen Bahar dizisinin seti sık sık fanların ziyaretiyle sosyal medyada gündem olurken, seti ziyaret eden bir grubun videosu kısa sürede viral oldu.
Bahar setinin arasında Bahar ve Timur'u canlandıran Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak'ı kol kola gören fanlar bu anları kaydederken, dizide kanlı bıçaklı olmalarına gönderme yapmayı ihmal etmediler.
İşte o anlar:
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