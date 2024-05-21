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Bahar Setinde Timur ve Bahar'ı Kol Kola Gören Fanlardan Komik Yorum

Bahar Setinde Timur ve Bahar'ı Kol Kola Gören Fanlardan Komik Yorum

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 10:59

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar setini izleyen bir grup, dizide kanlı bıçaklı olan Timur ve Bahar'ın samimi hallerini görünce tüm gerçekliklerini kaybettiklerini açıkladı.

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Yayınlandığı andan itibaren farkını ortaya koyan Bahar dizisi hepimizin göz bebeği olmaya devam ediyor.

Yayınlandığı andan itibaren farkını ortaya koyan Bahar dizisi hepimizin göz bebeği olmaya devam ediyor.

İzleyici tarafından aşırı benimsenen Bahar dizisinin seti sık sık fanların ziyaretiyle sosyal medyada gündem olurken, seti ziyaret eden bir grubun videosu kısa sürede viral oldu.

İzleyici tarafından aşırı benimsenen Bahar dizisinin seti sık sık fanların ziyaretiyle sosyal medyada gündem olurken, seti ziyaret eden bir grubun videosu kısa sürede viral oldu.

Bahar setinin arasında Bahar ve Timur'u canlandıran Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak'ı kol kola gören fanlar bu anları kaydederken, dizide kanlı bıçaklı olmalarına gönderme yapmayı ihmal etmediler.

Bahar setinin arasında Bahar ve Timur'u canlandıran Demet Evgar ve Mehmet Yılmaz Ak'ı kol kola gören fanlar bu anları kaydederken, dizide kanlı bıçaklı olmalarına gönderme yapmayı ihmal etmediler.

İşte o anlar:

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