Survivor Hikmet'ten Nagihan'ın Elenmesine Barış Telli Göndermesi Geldi
Survivor Hikmet'ten Nagihan'ın Elenmesine Barış Telli Göndermesi Geldi
Survivor All Star'ın son eleme düellosunda Nagihan'ın elenmesi hepimizi şoke etti. Bacağındaki sakatlıktan dolayı istediği performansı gösteremeyen Nagihan'ın vedası çok konuşulurken, eski Survivor yarışmacısı Hikmet'ten Nagihan'a Barış Telli göndermesi geldi.
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Survivor All Star'ın büyük finaline sayılı günler kala bugüne kadar yapılan en iddialı düellolardan biri gerçekleşti.
Bacağındaki sakatlık nedeniyle Survivor'a devam edemeceği defalarca söylenmesine rağmen düelloya çıkarak elenmek isteyen Nagihan yarışmaya veda eden isim olurken, bu şaşırtan gelişmeye tepkiler gecikmedi.
Bu tepkilerden biri de eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'dan geldi.
Nagihan'ın elenmesinin ardından paylaşım yapmaktan geri durmayan Hikmet, Nagihan'ın "Tek bacaklıyım" demesine gönderme yaparken, eski yarışmacılardan Barış Telli'yi örnek gösterdi.
İşte Hikmet'in Nagihan'a gönderme yaptığı o paylaşım:
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