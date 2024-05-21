Survivor Hikmet'ten Nagihan'ın Elenmesine Barış Telli Göndermesi Geldi

Survivor All Star'ın son eleme düellosunda Nagihan'ın elenmesi hepimizi şoke etti. Bacağındaki sakatlıktan dolayı istediği performansı gösteremeyen Nagihan'ın vedası çok konuşulurken, eski Survivor yarışmacısı Hikmet'ten Nagihan'a Barış Telli göndermesi geldi.