Kızıl Goncalar Yönetmeni Ömür Atay'dan Esprili Veda Paylaşımı

NOW ekranlarında bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar sezon finali bölümüyle tüm izleyicileri oturdukları yere çiviledi. Etkileyici bir senaryo ve oyunculuklarla izleyicilere '3 ay nasıl dayanacağız?' diye isyan ettiren dizinin yönetmeni Ömür Atay'dan espirili bir veda paylaşımı geldi.