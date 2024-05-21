Kızıl Goncalar Yönetmeni Ömür Atay'dan Esprili Veda Paylaşımı
Kızıl Goncalar Yönetmeni Ömür Atay'dan Esprili Veda Paylaşımı
NOW ekranlarında bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar sezon finali bölümüyle tüm izleyicileri oturdukları yere çiviledi. Etkileyici bir senaryo ve oyunculuklarla izleyicilere '3 ay nasıl dayanacağız?' diye isyan ettiren dizinin yönetmeni Ömür Atay'dan espirili bir veda paylaşımı geldi.
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Final tadından sezon finali yapan Kızıl Goncalar'ı Cüneyd'in şok içindeki yüz ifadesini takınarak izledik.
Tüm gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı dizide Cüneyd'in annesinin ölümünün perde arkasından tutun da Mira'nın Meryem'in kızı olmasına kadar hiçbir soru işareti kalmazken, kendimizi bölüm sonunda koltuğumuza çivilenmiş bulduk.
Cüneyd'in kaybolduğu sezon finaliyle tüm izleyiciler "3 ay nasıl dayanacağız?" serzenişlerinde bulunurken, dizinin yönetmeni Ömür Atay'dan esprili bir paylaşım geldi.
Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin elektrikli scootera bindiği anları paylaşım "İyi tatiller" notunu ekleyen Atay'ın veda paylaşımına haliyle tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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