Bahar Dizisinde Juliet Rolüne Bürünen Demet Evgar'ın O Sahnede Giydiği Kıyafetle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, 11 Haziran Salı günü sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Timur'la birlikte bir piyeste rol alan Bahar'ın Juliet'i canlandırdığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal görünen sahnede izleyicinin yakaladığı detay gözlerden kalpler çıkardı!