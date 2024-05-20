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Bahar Dizisinde Juliet Rolüne Bürünen Demet Evgar'ın O Sahnede Giydiği Kıyafetle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!

Bahar Dizisinde Juliet Rolüne Bürünen Demet Evgar'ın O Sahnede Giydiği Kıyafetle İlgili Gerçek Ortaya Çıktı!

Bahar Dizi
themyscira - Editör
21.05.2024 - 01:30

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, 11 Haziran Salı günü sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında Timur'la birlikte bir piyeste rol alan Bahar'ın Juliet'i canlandırdığı görülüyor. Buraya kadar her şey normal görünen sahnede izleyicinin yakaladığı detay gözlerden kalpler çıkardı!

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Sezona ortasından giriş yapmasına rağmen muhteşem bir başarı yakalayan Bahar, haftanın en yüksek reytingli dizisi olmaya devam ediyor.

Sezona ortasından giriş yapmasına rağmen muhteşem bir başarı yakalayan Bahar, haftanın en yüksek reytingli dizisi olmaya devam ediyor.

Timur'la ilgili gerçekleri öğrenen ve artık boşanmak isteyen Bahar'ın peşini Timur bir türlü bırakmıyor. Klasik erkek dediğinizi duyar gibiyiz...

Timur'la ilgili gerçekleri öğrenen ve artık boşanmak isteyen Bahar'ın peşini Timur bir türlü bırakmıyor. Klasik erkek dediğinizi duyar gibiyiz...

Sezona 11 Haziran'a veda etmeye hazırlanan diziden yayınlanan yeni bölüm fragmanında dizinin dikkatli izleyicileri çok az kişinin anlayacağı bir detayı yakalamayı başarmış!

Sezona 11 Haziran'a veda etmeye hazırlanan diziden yayınlanan yeni bölüm fragmanında dizinin dikkatli izleyicileri çok az kişinin anlayacağı bir detayı yakalamayı başarmış!

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Dizide Juliet rolüne bürünen Evgar'ın zarafeti göz kamaştırırken üzerindeki bir yerlerden size de tanıdık geldi mi?

Bu harika sahne için gelinliğini giymeyi tercih etmiş! Sizce de harika görünmüyor mu? 😍

Bu harika sahne için gelinliğini giymeyi tercih etmiş! Sizce de harika görünmüyor mu? 😍

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