Bu Bir Şaka Olmalı! Meğer Kızıl Goncalar'da Cüneyd Rolü İçin Mert Yazıcıoğlu'nu Uygun Bulmamışlar!
Bu Bir Şaka Olmalı! Meğer Kızıl Goncalar'da Cüneyd Rolü İçin Mert Yazıcıoğlu'nu Uygun Bulmamışlar!
Kaynak: https://x.com/acelyamburger/status/17...
Gazeteci Özlem Gürses, 19. bölümüyle Kızıl Goncalar'ın sezon finali setine giderek herkesi şoke eden bazı bilgiler paylaştı. Cüneyd karakteriyle ilgili verdiği bilgi 'başka türlüsü mümkün değil' dedirtti.
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ve haftalık reytinglerde ilk 3'teki yerini daima koruyan Kızıl Goncalar, 19. bölümüyle sezon finali yapıyor.
Cüneyd'in babası Vahit'in de dahil olduğu dizide dergahta olaylar bütünüyle karıştı. Yaz sezonunun geçmesini nasıl bekleyeceğiz, bilemiyoruz!
Dizide her karakteri canlandıran oyuncu harikalar yaratıyor fakat özellikle Cüneyd rolüne bürünen Mert Yazıcıoğlu bu rolüyle adeta devleşti.
Rolü o kadar yaşayarak oynuyor ki, biz bu rol için başkasını asla düşünemiyoruz.
Ancak bizim düşüncemizin aksine gazeteci Özlem Gürses, Kızıl Goncalar setini ziyaret ederek oyuncularla ilgili bilgi vermiş. Meğer Mert Yazıcıoğlu, Cüneyd rolü için uygun bulunmamış!
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Ancak Mert Yazıcıoğlu rolü ısrarla istemiş ve üstesinden geleceğini söylemiş. Hatta oldukça düşük bir ücrete anlaşarak yapmış bunu...
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