Görüş Bildir
Haberler
TV
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrolünde Oynadığı Şehrazad'a Yalı Çapkını'ndan Oyuncu Transferi!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrolünde Oynadığı Şehrazad'a Yalı Çapkını'ndan Oyuncu Transferi!

yerli dizi
themyscira - Editör
20.05.2024 - 18:25

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaşacağı Şehrazad dizisi, bu iki oyuncu arasındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Merakla beklenen dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

2024-2025 sezonunda ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Şehrazad dizisi, daha yayınlanmaya başlamadan gündem olmaya başladı bile.

2024-2025 sezonunda ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Şehrazad dizisi, daha yayınlanmaya başlamadan gündem olmaya başladı bile.

İkili arasındaki yaş farkı her ne kadar eleştirilse de diziye karşı merak oldukça arttı.

İkili arasındaki yaş farkı her ne kadar eleştirilse de diziye karşı merak oldukça arttı.

Burak Deniz'in Mahir; Su Burcu Yazgı Coşkun'un Canfeza'yı canlandıracağı dizinin kadrosuna yepyeni bir isim daha dahil oldu.

Burak Deniz'in Mahir; Su Burcu Yazgı Coşkun'un Canfeza'yı canlandıracağı dizinin kadrosuna yepyeni bir isim daha dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Yalı Çapkını'nda rol alan İrem Altuğ Şehrazad'ın kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Yalı Çapkını'nda rol alan İrem Altuğ Şehrazad'ın kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncunun dizide Sevde rolüyle konağın gelinini canlandıracağı belirtildi.

Ünlü oyuncunun dizide Sevde rolüyle konağın gelinini canlandıracağı belirtildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın