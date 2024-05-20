Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrolünde Oynadığı Şehrazad'a Yalı Çapkını'ndan Oyuncu Transferi!
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrolünde Oynadığı Şehrazad'a Yalı Çapkını'ndan Oyuncu Transferi!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaşacağı Şehrazad dizisi, bu iki oyuncu arasındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Merakla beklenen dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2024-2025 sezonunda ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Şehrazad dizisi, daha yayınlanmaya başlamadan gündem olmaya başladı bile.
İkili arasındaki yaş farkı her ne kadar eleştirilse de diziye karşı merak oldukça arttı.
Burak Deniz'in Mahir; Su Burcu Yazgı Coşkun'un Canfeza'yı canlandıracağı dizinin kadrosuna yepyeni bir isim daha dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Yalı Çapkını'nda rol alan İrem Altuğ Şehrazad'ın kadrosuna katıldı.
Ünlü oyuncunun dizide Sevde rolüyle konağın gelinini canlandıracağı belirtildi.
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