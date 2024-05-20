Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in Başrolünde Oynadığı Şehrazad'a Yalı Çapkını'ndan Oyuncu Transferi!

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaşacağı Şehrazad dizisi, bu iki oyuncu arasındaki yaş farkı sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Merakla beklenen dizinin kadrosuna ünlü bir oyuncu daha dahil oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş