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Doğru Cevabı Görünce Şok Oldu! Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vuran O Soru...

Doğru Cevabı Görünce Şok Oldu! Kim Milyoner Olmak İster'e Damgasını Vuran O Soru...

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 12:39

Kim Milyoner Olmak İster?' programında geçtiğimiz akşam bir yarışmacının kendinden emin seçtiği sorunun doğru yanıtı büyük şaşkınlık yarattı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı popüler yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de geçtiğimiz gün şaşırtıcı şeyler yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı popüler yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de geçtiğimiz gün şaşırtıcı şeyler yaşandı.

Yarışmacı Melike Baykara Birinci, yarışmada gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazandı. Birinci, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçerek ikinci baraja ulaşmayı başardı.

Yarışmacı Melike Baykara Birinci, yarışmada gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazandı. Birinci, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçerek ikinci baraja ulaşmayı başardı.

Yarışmanın sekizinci sorusu ise oldukça ilginçti. Yarışmacıya "Türkçe adı 'ğ' harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?" şeklinde bir soru soruldu.

Yarışmanın sekizinci sorusu ise oldukça ilginçti. Yarışmacıya "Türkçe adı 'ğ' harfiyle biten tek ülke hangi kıtadadır?" şeklinde bir soru soruldu.

Yarışmacı, bu zorlu soruyu çözmek için çift cevap joker hakkını kullandı. İlk olarak 'A Afrika' yanıtını veren Birinci, daha sonra 'B Güney Amerika' şıkkını işaretledi.

Yarışmacı, bu zorlu soruyu çözmek için çift cevap joker hakkını kullandı. İlk olarak 'A Afrika' yanıtını veren Birinci, daha sonra 'B Güney Amerika' şıkkını işaretledi.

Ancak ne yazık ki yarışmacı, yanlış cevabı seçti ve doğru cevabı gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ancak ne yazık ki yarışmacı, yanlış cevabı seçti ve doğru cevabı gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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Yarışmadan 50 bin TL kazanarak ayrılan Birinci'ye yöneltilen sorunun cevabı "Avrupa"ydı.

Yarışmadan 50 bin TL kazanarak ayrılan Birinci'ye yöneltilen sorunun cevabı "Avrupa"ydı.

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