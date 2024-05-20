Resmen Erken Final! Birbirinden Başarılı Yarışmacıların Yarıştığı Survivor'da Kim Elendi?
Resmen Erken Final! Birbirinden Başarılı Yarışmacıların Yarıştığı Survivor'da Kim Elendi?
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Survivor All Star'da yarışmaya en son veda eden isim Aleyna olmuştu.
Aleyna'nın ardından hız kesmeden yapılan ilk dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.
Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Mavi takımdan Özgür, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Sakatlığıyla gündeme gelen Nagihan'ın üçüncü eleme adayı olduğu yarışmada;
Son aday Hilmi Cem oldu.
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Merve ve Özgür arasında oynanan düellonun kazananı Özgür olurken;
Hilmi Cem ve Nagihan arasındaki düellonun kazananı Hilmi Cem oldu.
Son olarak Merve ve Nagihan arasında oynanan düelloyu 5-0'lık üstünlükle Merve Aydın kazandı.
Yarışmaya veda eden isim Nagihan oldu!
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