Görüş Bildir
Haberler
TV
Resmen Erken Final! Birbirinden Başarılı Yarışmacıların Yarıştığı Survivor'da Kim Elendi?

Resmen Erken Final! Birbirinden Başarılı Yarışmacıların Yarıştığı Survivor'da Kim Elendi?

survivor
themyscira - Editör
21.05.2024 - 00:36

Survivor All Star'da sezonun belki de bu zamana kadarki en iddialı eleme yarışlarından biri yapıldı. Merve Aydın, Nagihan, Özgür ve Hilmi Cem'in oynadığı düelloda Survivor'da kim elendi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'da yarışmaya en son veda eden isim Aleyna olmuştu.

Survivor All Star'da yarışmaya en son veda eden isim Aleyna olmuştu.

Aleyna'nın ardından hız kesmeden yapılan ilk dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.

Aleyna'nın ardından hız kesmeden yapılan ilk dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Mavi takımdan Özgür, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Mavi takımdan Özgür, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Sakatlığıyla gündeme gelen Nagihan'ın üçüncü eleme adayı olduğu yarışmada;

Sakatlığıyla gündeme gelen Nagihan'ın üçüncü eleme adayı olduğu yarışmada;

Son aday Hilmi Cem oldu.

Son aday Hilmi Cem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Merve ve Özgür arasında oynanan düellonun kazananı Özgür olurken;

Merve ve Özgür arasında oynanan düellonun kazananı Özgür olurken;

Hilmi Cem ve Nagihan arasındaki düellonun kazananı Hilmi Cem oldu.

Hilmi Cem ve Nagihan arasındaki düellonun kazananı Hilmi Cem oldu.

Son olarak Merve ve Nagihan arasında oynanan düelloyu 5-0'lık üstünlükle Merve Aydın kazandı.

Son olarak Merve ve Nagihan arasında oynanan düelloyu 5-0'lık üstünlükle Merve Aydın kazandı.

Yarışmaya veda eden isim Nagihan oldu!

Yarışmaya veda eden isim Nagihan oldu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın