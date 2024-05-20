Uraz Kaygılaroğlu İlk Sezondan Final Yapan Sakla Beni Hakkında Konuştu: "Yeter Be Dediğim Oldu!"
Uraz Kaygılaroğlu İlk Sezondan Final Yapan Sakla Beni Hakkında Konuştu: "Yeter Be Dediğim Oldu!"
Star TV ekranlarında yayınlanan Sakla Beni, sezona büyük umutlarla başlasa da 26. bölümüyle final yapmıştı. Dizide Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, İbrahim Selim'le Bu Gece programında diziyle ilgili soruları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Star TV ekranlarında sezona oldukça iddialı başlayan Sakla Beni dizisi, ne yazık ki reytinglere kurban giderek 26. bölümde final yapmıştı.
Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı dizideki karmaşık ilişki ağı çoğu zaman kafa karışıklığına yol açıyordu.
İzleyicinin de bu sebeple kopması dizinin de sonunu getirdi.
Dizide Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı İbrahim Selim'le Bu Gece programında dizinin erken finaliyle ilgili sorulara yanıt verdi.
Mete Karaarslan'a hayat verirken "Artık yeter" dediğini açıklayan Kaygılaroğlu, "Dizinin başında yurt dışından geldim güle oynaya geldim, son gülüşüm havalimanında...” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın