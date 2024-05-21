Survivor'dan Elenen Aleyna, Şampiyon Olmasını İstediği İsmi Açıkladı!
Survivor'dan Elenen Aleyna, Şampiyon Olmasını İstediği İsmi Açıkladı!
Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu büyük finale az bir zaman kala yarışmaya veda etmişti. Survivor ekibine röportaj veren Aleyna, şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
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Survivor All Star en olaylı sezonlarından biriyle tam gaz devam ederken büyük finale sayılı günler kala en iddialı yarışmacılar bile adaya veda etmeye başladı.
Survivor'ın en iddialı isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu büyük finale az bir zaman kala elenen isimler arasında yer alırken, Aleyna yarışmada şampiyon olmasını istediği ismi açıkladı.
Final dörtlüsü olarak Nefise, Ogeday, Seda ve Özgür'ün ismini veren Aleyna, ayrıca bir kadının şampiyon olmasını istediğinin altını çizdi.
"Ben bir kadın şampiyon olsun istiyorum bu sene ama bana sanki Ogeday şampiyon olacakmış gibi geliyor. Ama spesifik olarak "şu şampiyon olsun" dediğimi biri yok".
İşte o anlar:
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