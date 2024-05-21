Kızıl Goncalar Sezon Finalindeki Mantık Hatası Dikkatli İzleyicinin Radarına Takıldı
Kızıl Goncalar Sezon Finalindeki Mantık Hatası Dikkatli İzleyicinin Radarına Takıldı
NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar enfes bir sezon finaliyle ekranlara veda ederken, dikkatli bir izleyici sezon finali bölümündeki mantık hatasını buldu.
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Yayın döneminin en iddialı yapımlarından Kızıl Goncalar enfes bir sezonun ardından sezon finali yaparak tatile girdi.
Cüneyd'in babası Vahit'in gelişiyle ortalığın karıştığı dizide Cüneyd'in annesinin ölümünden sorumlu tutulması ve Sadi Hüdayi'nin aslında suçsuz olması gibi olaylar hepimizi dumur etti.
İzleyicilere "3 ay nasıl bekleyeceğiz?" serzenişleri armağan eden Kızıl Goncalar'ın sezon finali etkisinden zor çıkılacak anlarla ekrana gelirken dikkatli bir izleyici dizideki mantık hatasını fark etti.
Sadi Hüdayi'nin tüm sezon boyunca yaptıklarının Cüneyd'i korumak için olduğunu gösteren sezon finalinde Sadi Hüdayi her konuda aklanırken, bir izleyici Sadi Hüdayi'nin masumluğuna inanmadığını belirten bir flood paylaştı.
İşte Kızıl Goncalar sezon finalindeki mantık hatasını aktaran flood:
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