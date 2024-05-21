Cüneyd'in Tabuttan Çıktığı Kızıl Goncalar Kamera Arkası Kafa Karıştırdı
Cüneyd'in Tabuttan Çıktığı Kızıl Goncalar Kamera Arkası Kafa Karıştırdı
Kızıl Goncalar enfes bir sezon finali bölümüyle ekranlara veda ederken, setten paylaşılan bir kamera arkası herkesi şaşırttı. Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun tabutun içinde yer aldığı anlar 'Cüneyd öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
NOW'ın en iddialı dizisi Kızıl Goncalar sezon finali bölümüyle ufak bir ekran molasına girdi.
Annesinin ölümüyle ilgili sarsıcı gerçekleri öğrenen Cüneyd'in bölüm sonunda kayıplara karışması en dikkat çeken nokta olurken, setten gelen kamera arkası herkesi şaşırttı.
Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun tabutta yer aldığı kamera arkası görüntüleri "Yeni sezondan spoiler mı?" sorusunu akıllara getirirken o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın