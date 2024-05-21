Cüneyd'in Tabuttan Çıktığı Kızıl Goncalar Kamera Arkası Kafa Karıştırdı

Kızıl Goncalar enfes bir sezon finali bölümüyle ekranlara veda ederken, setten paylaşılan bir kamera arkası herkesi şaşırttı. Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu'nun tabutun içinde yer aldığı anlar 'Cüneyd öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi.