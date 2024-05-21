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Kızıl Goncalar'ın Setini Ziyaret Eden Kullanıcı Dergahın Kütüphanesinde Bakın Ne Buldu!

Kızıl Goncalar'ın Setini Ziyaret Eden Kullanıcı Dergahın Kütüphanesinde Bakın Ne Buldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:37

Kızıl Goncalar setini ziyaret eden bir kullanıcının Cüneyd'in kütüphanesinde bulduğu kitap herkesi güldürdü.

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Kızıl Goncalar sezon finalinin ardından sosyal medyada tek konuşulan konu Cüneyd'in başına gelenler oldu.

Kızıl Goncalar sezon finalinin ardından sosyal medyada tek konuşulan konu Cüneyd'in başına gelenler oldu.

Herkes tam da bunu konuşurken seti ziyarete giden bir kullanıcının paylaşımı gündem oldu.

Herkes tam da bunu konuşurken seti ziyarete giden bir kullanıcının paylaşımı gündem oldu.

Dizide Cüneyd'in kütüphanesini hepiniz biliyorsunuz! Kitaplarla dolu, adeta Cüneyd'in iç dünyasını temsil ediyor.

Dizide Cüneyd'in kütüphanesini hepiniz biliyorsunuz! Kitaplarla dolu, adeta Cüneyd'in iç dünyasını temsil ediyor.

Odanın dört bir yanını saran o kitapları merak edeniniz varsa kullanıcı o kitaplardan birini hepimiz için ifşaladı.

Odanın dört bir yanını saran o kitapları merak edeniniz varsa kullanıcı o kitaplardan birini hepimiz için ifşaladı.

Koca koca kitapların arasından çıkan o kitap herkesi güldürdü!

Koca koca kitapların arasından çıkan o kitap herkesi güldürdü!
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İşte o kitap👇🏻

İşte o kitap👇🏻

İşte kullanıcıların yorumları:

İşte kullanıcıların yorumları:
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