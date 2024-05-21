Kızıl Goncalar'ın Setini Ziyaret Eden Kullanıcı Dergahın Kütüphanesinde Bakın Ne Buldu!
Kızıl Goncalar'ın Setini Ziyaret Eden Kullanıcı Dergahın Kütüphanesinde Bakın Ne Buldu!
Kızıl Goncalar setini ziyaret eden bir kullanıcının Cüneyd'in kütüphanesinde bulduğu kitap herkesi güldürdü.
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Kızıl Goncalar sezon finalinin ardından sosyal medyada tek konuşulan konu Cüneyd'in başına gelenler oldu.
Herkes tam da bunu konuşurken seti ziyarete giden bir kullanıcının paylaşımı gündem oldu.
Dizide Cüneyd'in kütüphanesini hepiniz biliyorsunuz! Kitaplarla dolu, adeta Cüneyd'in iç dünyasını temsil ediyor.
Odanın dört bir yanını saran o kitapları merak edeniniz varsa kullanıcı o kitaplardan birini hepimiz için ifşaladı.
Koca koca kitapların arasından çıkan o kitap herkesi güldürdü!
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İşte o kitap👇🏻
İşte kullanıcıların yorumları:
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