RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Gündüz Kuşağı Açıklaması: "Ya Kendilerine Gelecekler ya da Gerekeni Yapacağız"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Gündüz Kuşağı Açıklaması: "Ya Kendilerine Gelecekler ya da Gerekeni Yapacağız"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağında yayınlanan programlarla ilgili konuştu.
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TV ekranlarındaki dizi ve programlarla ilgili hızlı bir reaksiyon alan ve verdiği cezalarla gündeme gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün yeniden gündeme geldi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu kez de gündüz kuşağı programlarıyla ilgili konuştu.
Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla alakalı olarak "RTÜK olarak son raddedeyiz çünkü artık bunu kaldıracak durumumuz yok. Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız." dedi.
Şahin ayrıca,"Dizilerle ilgiliyse zaten gereğini yapıyoruz." dedi.
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