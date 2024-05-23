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Bugün Son Kez Sete Çıkan Yargı Ekibine İzleyiciden Duygusal Veda!

Bugün Son Kez Sete Çıkan Yargı Ekibine İzleyiciden Duygusal Veda!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 11:45

3 sezon boyunca bize muhteşem bir hikaye izleten Yargı, 26 Mayıs'ta final bölümü ile ekranlara gelecek. Bugün son kez sete çıkan oyunculara kullanıcılar duygusal veda mesajları paylaştı.

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Yargı, 26 Mayıs'ta final yapacak.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Yargı, 26 Mayıs'ta final yapacak.

Final bölümünde senarist Sema Ergenekon'un alternatif bir son yazdığı iddiaları sosyal medyayı salladı.

Final bölümünde senarist Sema Ergenekon'un alternatif bir son yazdığı iddiaları sosyal medyayı salladı.

Heyecanın dorukta olduğu dizi, 3 sezondur büyük başarılara imza attı. Ve artık hikayede sona geldik!

Heyecanın dorukta olduğu dizi, 3 sezondur büyük başarılara imza attı. Ve artık hikayede sona geldik!

Bugün Yargı ekibi son kez sete çıkıyor. Pınar Deniz, Ceylin'e v Kaan Urgancıoğlu Ilgaz'a veda ediyor. İzleyici ise Ceylin ve Ilgaz'ı hiç unutmayacak!

Bugün Yargı ekibi son kez sete çıkıyor. Pınar Deniz, Ceylin'e v Kaan Urgancıoğlu Ilgaz'a veda ediyor. İzleyici ise Ceylin ve Ilgaz'ı hiç unutmayacak!

İşte kullanıcıların veda paylaşımları...

İşte kullanıcıların veda paylaşımları...
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Siz son kez Yargı için neler söylemek istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın...

Siz son kez Yargı için neler söylemek istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın...
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