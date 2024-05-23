Bugün Son Kez Sete Çıkan Yargı Ekibine İzleyiciden Duygusal Veda!
Bugün Son Kez Sete Çıkan Yargı Ekibine İzleyiciden Duygusal Veda!
3 sezon boyunca bize muhteşem bir hikaye izleten Yargı, 26 Mayıs'ta final bölümü ile ekranlara gelecek. Bugün son kez sete çıkan oyunculara kullanıcılar duygusal veda mesajları paylaştı.
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde oynadığı Yargı, 26 Mayıs'ta final yapacak.
Final bölümünde senarist Sema Ergenekon'un alternatif bir son yazdığı iddiaları sosyal medyayı salladı.
Heyecanın dorukta olduğu dizi, 3 sezondur büyük başarılara imza attı. Ve artık hikayede sona geldik!
Bugün Yargı ekibi son kez sete çıkıyor. Pınar Deniz, Ceylin'e v Kaan Urgancıoğlu Ilgaz'a veda ediyor. İzleyici ise Ceylin ve Ilgaz'ı hiç unutmayacak!
İşte kullanıcıların veda paylaşımları...
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