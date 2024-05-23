Yargı Finali ile İlgili Sürpriz Haber! Diziden Ayrılan Oyuncular Geri Dönüyor!
Yargı Finali ile İlgili Sürpriz Haber! Diziden Ayrılan Oyuncular Geri Dönüyor!
Kaynak: https://x.com/huyde12/status/17935760...
26 Mayıs'taki Yargı final bölümünde eski yüzler de olacak. Diziden ayrılan oyuncuları yeniden izleyeceğiz. Ancak Pars savcı ve Neva'yı unutamayanlarınız varsa hemen acele etmeyin!
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Yargı final bölümü ile, 3 sezon boyunca fırtınalar estirdiği ekranlara veda ediyor.
Bildiğiniz üzere, Yargı'nın finali oyuncuların ve seyircilerin bir arada olacağı büyük bir etkinlik ile gerçekleşecek.
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı ekibi canlı canlı görmek ve Yargı'ya veda etmek isteyenler için bu haber çok mut ediciydi. Ancak fazlası da var.
Yargı'nın ilk bölümlerinde tavrına, tarzına hayran olduğumuz Pars savcıyı ve kız kardeşi Neva'yı hatırlayanlar vardır. Ya da dizide unutamadığınız karakterler varsa bu güzel haber sizin için!
Final bölümünde diziden ayrılan oyuncular geri dönecek. Bu haber herkesi heyecanlandırdı ancak Pars savcımız, Bahar'ın Timur'u olduğu için ne yazık ki diziye geri dönemedi.
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Edinilen bilgilere göre, Neva ve Pars savcı dışında tüm karakterler dizinin finalinde olacak.
Peki sizin unutamadığınız ve geri gelmesini istediğiniz bir karakter var mı? Bizlerle paylaşın...
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