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Taş Kağıt Makas'ın Son Bölümünde Yüsra Geyik'in Performansı Beğeni Topladı!

Taş Kağıt Makas'ın Son Bölümünde Yüsra Geyik'in Performansı Beğeni Topladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 12:21

'Taş Kağıt Makas' 12'nci bölümüyle Kanal D izleyicilerini büyüledi. Fecir'in Azat'ı asmaya çalıştığı sahnede Yüsra Geyik'in performansı çok beğenildi.

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Kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı Taş Kağıt Makas, dün akşam ekrana gelen bölümü ile gündem oldu.

Kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı Taş Kağıt Makas, dün akşam ekrana gelen bölümü ile gündem oldu.

Dizideki Fecir, Azad'ı ele geçirerek onu asma cezası ile yargılamayı planladı. Ancak, Rüya babasıyla evlerine dönerken Fecir'in arabasını gözden kaçırmadı.

Dizideki Fecir, Azad'ı ele geçirerek onu asma cezası ile yargılamayı planladı. Ancak, Rüya babasıyla evlerine dönerken Fecir'in arabasını gözden kaçırmadı.

Arabaya merakla yaklaşan Rüya, Azad'ın boynuna geçirilmiş bir ip ve yanında Fecir'i görünce öfkeyle patladı. Abisine, Büşra Kormaz'ın cinayetini bildiğini itiraf ederek Azad'ın serbest kalmasını sağladı.

Arabaya merakla yaklaşan Rüya, Azad'ın boynuna geçirilmiş bir ip ve yanında Fecir'i görünce öfkeyle patladı. Abisine, Büşra Kormaz'ın cinayetini bildiğini itiraf ederek Azad'ın serbest kalmasını sağladı.

Yüsra Geyik'in o sahnedeki performansı beğeni topladı. Önce o sahneyi izlemeyenler için paylaşalım...

Yüsra Geyik'in o sahnedeki performansı beğeni topladı. Önce o sahneyi izlemeyenler için paylaşalım...

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