20 Yıl Önce Televizyon Dizilerinde Kahkaha Efektiyle Yayınlanan Sahneler Sizi Dumur Edecek
20 Yıl Önce Televizyon Dizilerinde Kahkaha Efektiyle Yayınlanan Sahneler Sizi Dumur Edecek
Yıllar içerisinde pek çok alışkanlığımız değişti. Severek izlediğimiz programlar artık yerlerini yepyeni içeriklere bıraktı. Peki bundan 20 yıl önce, televizyon ekranlarında nelere gülüyorduk?
Bir sosyal medya kullanıcısının Çocuklar Duymasın adlı diziden paylaştığı kesit, sizi bir hayli şaşırtabilir!
Kaynak: Reddit
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Son yıllarda en çok da teknolojinin gelişmesiyle birlikte televizyon, dizi, film izleme alışkanlıklarımız da değişiklik gösterdi.
Yıllar içerisinde değişen tek şey izleyecilerin alışkanlıkları olmadı elbette. İzlediklerimizde de büyük değişimler yaşandı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Çocuklar Duymasın dizisinde kahkaha efektiyle yayınlanan bir kesiti paylaştı.
Diğer bir sahne ise şöyleydi;
Bu sahneye ise sosyal medyadan çeşitli yorumlar geldi.
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Kimileri Haluk karakterini eleştirirken...
kimileri de dizinin devamının ele alınmasını söyledi.
Öte yandan 15 yılda ilerlediğimizi düşünen bir kullanıcıya yapılan yorum ise aşağıdaki gibiydi;
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