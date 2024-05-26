20 Yıl Önce Televizyon Dizilerinde Kahkaha Efektiyle Yayınlanan Sahneler Sizi Dumur Edecek

Yıllara göre zaman zaman komedi dizileri, zaman zaman polisiye, entrika dizileri izledik. Televizyon dizilerinde de bazı köklü değişiklikler yaşandı. Örneğin eskiden çok normal gelen bazı şeyler, artık hiç de normal değil.

Aksine, 'biz bunları mı izlemişiz?' dememiz bile mümkün.