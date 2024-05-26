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20 Yıl Önce Televizyon Dizilerinde Kahkaha Efektiyle Yayınlanan Sahneler Sizi Dumur Edecek

20 Yıl Önce Televizyon Dizilerinde Kahkaha Efektiyle Yayınlanan Sahneler Sizi Dumur Edecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 14:24

Yıllar içerisinde pek çok alışkanlığımız değişti. Severek izlediğimiz programlar artık yerlerini yepyeni içeriklere bıraktı. Peki bundan 20 yıl önce, televizyon ekranlarında nelere gülüyorduk?

Bir sosyal medya kullanıcısının Çocuklar Duymasın adlı diziden paylaştığı kesit, sizi bir hayli şaşırtabilir!

Kaynak: Reddit

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Son yıllarda en çok da teknolojinin gelişmesiyle birlikte televizyon, dizi, film izleme alışkanlıklarımız da değişiklik gösterdi.

Son yıllarda en çok da teknolojinin gelişmesiyle birlikte televizyon, dizi, film izleme alışkanlıklarımız da değişiklik gösterdi.

Eskiden haftada bir yayınlanan dizileri büyük bir heyecanla bekler, her bölümü iple çekerdik. Şimdilerde ise elimizin altında istemediğimiz kadar dizi/film mevcut.

Yıllar içerisinde değişen tek şey izleyecilerin alışkanlıkları olmadı elbette. İzlediklerimizde de büyük değişimler yaşandı.

Yıllar içerisinde değişen tek şey izleyecilerin alışkanlıkları olmadı elbette. İzlediklerimizde de büyük değişimler yaşandı.

Yıllara göre zaman zaman komedi dizileri, zaman zaman polisiye, entrika dizileri izledik. Televizyon dizilerinde de bazı köklü değişiklikler yaşandı. Örneğin eskiden çok normal gelen bazı şeyler, artık hiç de normal değil. 

Aksine, 'biz bunları mı izlemişiz?' dememiz bile mümkün.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Çocuklar Duymasın dizisinde kahkaha efektiyle yayınlanan bir kesiti paylaştı.

Diğer bir sahne ise şöyleydi;

Bu sahneye ise sosyal medyadan çeşitli yorumlar geldi.

Bu sahneye ise sosyal medyadan çeşitli yorumlar geldi.
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Kimileri Haluk karakterini eleştirirken...

Kimileri Haluk karakterini eleştirirken...

kimileri de dizinin devamının ele alınmasını söyledi.

kimileri de dizinin devamının ele alınmasını söyledi.

Öte yandan 15 yılda ilerlediğimizi düşünen bir kullanıcıya yapılan yorum ise aşağıdaki gibiydi;

Öte yandan 15 yılda ilerlediğimizi düşünen bir kullanıcıya yapılan yorum ise aşağıdaki gibiydi;

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