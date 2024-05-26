Sipik Frenş: Acile Gelen Fransızın Adı Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkıp Tartışma Yarattı

Ülkemizde İngilizce öğrenmek, yazmak, konuşmak başlı başına bir sorun. Yıllarca dersini alsak da İngilizce bilgisinde epey gerideyiz. Bu kez de acile gelen Fransız bir hastanın adının 'sipik frenş' olarak yazılması gündemdeydi.

20 yıl önce yaşanan bu olay, günümüzde ise farklı tepkilere sebep oldu!