Sipik Frenş: Acile Gelen Fransızın Adı Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkıp Tartışma Yarattı
Sipik Frenş: Acile Gelen Fransızın Adı Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkıp Tartışma Yarattı
Ülkemizde İngilizce öğrenmek, yazmak, konuşmak başlı başına bir sorun. Yıllarca dersini alsak da İngilizce bilgisinde epey gerideyiz. Bu kez de acile gelen Fransız bir hastanın adının 'sipik frenş' olarak yazılması gündemdeydi.
20 yıl önce yaşanan bu olay, günümüzde ise farklı tepkilere sebep oldu!
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Yıllarca okullarda İngilizce dersi alır, fakat iş konuşmaya gelince birçoğumuz afallarız.
Biz Türkler olarak Türkçe konuşmaya çalışanları gördükçe sevinip onlara yardımcı olmaya çalışsak da herkes bizim gibi değil.
Bundan tam 20 yıl önce, Fransız bir hastanın hastane kaydı yapılmış, adı ise "sipik Frenş" olarak yazılmıştı.
Her ne kadar bu görseli paylaşan kişi 'listening' önemine dikkat çekmek istese de aldığı tepki tamamen farklı oldu!
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