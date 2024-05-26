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Sipik Frenş: Acile Gelen Fransızın Adı Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkıp Tartışma Yarattı

Sipik Frenş: Acile Gelen Fransızın Adı Tarihin Tozlu Sayfalarından Çıkıp Tartışma Yarattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 11:38

Ülkemizde İngilizce öğrenmek, yazmak, konuşmak başlı başına bir sorun. Yıllarca dersini alsak da İngilizce bilgisinde epey gerideyiz. Bu kez de acile gelen Fransız bir hastanın adının 'sipik frenş' olarak yazılması gündemdeydi.

20 yıl önce yaşanan bu olay, günümüzde ise farklı tepkilere sebep oldu!

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Yıllarca okullarda İngilizce dersi alır, fakat iş konuşmaya gelince birçoğumuz afallarız.

Yıllarca okullarda İngilizce dersi alır, fakat iş konuşmaya gelince birçoğumuz afallarız.

Bunun pek çok farklı sebebi olsa da yabancı dil öğretim metotlarının en büyük etmen olduğu düşünülür. Bir yabancıyla iletişim kurmakta büyük bir ihtimalle zorlanır, kafamızda kuracağımız cümleleri defalarca düşünür dururuz.

Her ne kadar kendimize oldukça acımasız davransak da Türkçe konuşmaya çalışan yabancılara oldukça yardımsever davranırız.

Biz Türkler olarak Türkçe konuşmaya çalışanları gördükçe sevinip onlara yardımcı olmaya çalışsak da herkes bizim gibi değil.

Biz Türkler olarak Türkçe konuşmaya çalışanları gördükçe sevinip onlara yardımcı olmaya çalışsak da herkes bizim gibi değil.

Örneğin bir Fransız, Fransızcanın kusursuz kullanılmasını ister büyük bir ihtimalle. Ayrıca İngilizce bildiği halde sizinle Fransızca iletişim kurmaya çalışacaktır.

Bundan tam 20 yıl önce, Fransız bir hastanın hastane kaydı yapılmış, adı ise "sipik Frenş" olarak yazılmıştı.

Bundan tam 20 yıl önce, Fransız bir hastanın hastane kaydı yapılmış, adı ise "sipik Frenş" olarak yazılmıştı.
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Yani Fransız hasta, sağlık görevlisine Türkiye'de 'Fransızca konuş' diyordu!

Her ne kadar bu görseli paylaşan kişi 'listening' önemine dikkat çekmek istese de aldığı tepki tamamen farklı oldu!

Her ne kadar bu görseli paylaşan kişi 'listening' önemine dikkat çekmek istese de aldığı tepki tamamen farklı oldu!
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