Bizimkiler'in Şevket'i Cihat Tamer Dizinin Bilinmeyenlerini Açıkladı: Şükrü Rolü İçin Kime Teklif Gitti?
Bizimkiler'in Şevket'i Cihat Tamer Dizinin Bilinmeyenlerini Açıkladı: Şükrü Rolü İçin Kime Teklif Gitti?
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NKcCt...
Gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri olan Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında yayınlanmasının ardından final yapmıştı. Finalinin üstünden geçen 22 yıla rağmen hala çok konuşulan diziyle ilgili dizinin Şevket'i Cihat Tamer'den şaşırtan bir itiraf geldi!
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Yayın hayatına 1989'da başlayan ve 2002'ye kadar devam eden Bizimkiler, Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri oldu.
Üstünden bunca yıl geçmesine rağmen hala akıllarda kalan diziyle ilgili, dizinin sevilen karakteri Şevket'i canlandıran Cihat Tamer bazı açıklamalarda bulunmuş.
Cihat Tamer katıldığı Kim Seslendirdi adlı YouTube programında, kendisine ilk olarak Şükrü rolünü geldiğini açıklamış. Ancak durun, bundan daha bomba bir haber var...
Meğer Şükrü rolü için Cihat Tamer'den sonra Şener Şen'e teklif gitmiş! Ancak Ertem Eğilmez, Şener Şen'in diziye katılmasına izin vermemiş ve Bizimkiler ekibini kovmuş.
Videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
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