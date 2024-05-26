Bizimkiler'in Şevket'i Cihat Tamer Dizinin Bilinmeyenlerini Açıkladı: Şükrü Rolü İçin Kime Teklif Gitti?

Gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri olan Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında yayınlanmasının ardından final yapmıştı. Finalinin üstünden geçen 22 yıla rağmen hala çok konuşulan diziyle ilgili dizinin Şevket'i Cihat Tamer'den şaşırtan bir itiraf geldi!