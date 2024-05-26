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Survivor All Star'da Son Sekizi Garantileyen İlk İsim Belli Oldu!

Survivor All Star'da Son Sekizi Garantileyen İlk İsim Belli Oldu!

survivor
themyscira - Editör
27.05.2024 - 02:39

Survivor All Star'da büyük finale çok kısa bir zaman kaldı. Elemelerin hızlandığı yarışmada son sekizi garantileyen ilk isim belli oldu!

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Survivor All Star'da büyük finale sayılı haftalar kala yarışmaya son veda eden isim Damla Can oldu.

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Kıyasıya süren mücadelenin sonuna gelmek üzereyken yarışmada son sekizi garantileyen ilk isim belli oldu.

Kıyasıya süren mücadelenin sonuna gelmek üzereyken yarışmada son sekizi garantileyen ilk isim belli oldu.

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Bunun yanında Seda, 125 bölümün ardından ilk kez elenme potasına girdi!

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