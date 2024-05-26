Survivor All Star'da Son Sekizi Garantileyen İlk İsim Belli Oldu!
Survivor All Star'da Son Sekizi Garantileyen İlk İsim Belli Oldu!
Survivor All Star'da büyük finale çok kısa bir zaman kaldı. Elemelerin hızlandığı yarışmada son sekizi garantileyen ilk isim belli oldu!
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Survivor All Star'da büyük finale sayılı haftalar kala yarışmaya son veda eden isim Damla Can oldu.
Kıyasıya süren mücadelenin sonuna gelmek üzereyken yarışmada son sekizi garantileyen ilk isim belli oldu.
Nefise, yarışmada 8'e kalmayı garantileyen ilk isim oldu!
Bunun yanında Seda, 125 bölümün ardından ilk kez elenme potasına girdi!
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