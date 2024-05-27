Yargı Finalinde Ilgaz ve Ceylin'in Öpüşme Sahnesine İzleyicilerden Alkış Tufanı
Yargı Finalinde Ilgaz ve Ceylin'in Öpüşme Sahnesine İzleyicilerden Alkış Tufanı
3 sezondur ekranlarda yer alan Yargı, 95. bölümüyle final kararı aldı. Sevilen dizinin final bölümü izleyicilerle beraber toplu bir şekilde izlenirken, Ilgaz ve Ceylin karakterlerinin öpüştüğü sahne gelince salonda alkış tufanı koptu.
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Kanal D ekranlarında 3 sezondur devam eden Yargı dizisi 95. bölümüyle ekran yolculuğunu sonlandırdı.
Sevilen dizinin finali için Yargı ekibi büyük bir final etkinliği düzenlerken, bu etkinlikte izleyiciler ve oyuncular diziyi beraber izlediler.
Final bölümü dizi ekibi ve yakınlarının katılımıyla izleyicilere açık bir şekilde izlenirken, Ilgaz ve Ceylin karakterlerinin öpüşme sahnesinde ortalık bir anda yıkıldı.
Ilgaz ve Ceylin'in öpüşmesinde izleyiciler alkış tufanı koparırken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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