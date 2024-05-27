Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy, Dizideki Doğaçlama Sahneleri Anlattı!
Bahar'ın Evren'i Buğra Gülsoy, Dizideki Doğaçlama Sahneleri Anlattı!
Show TV'nin son sürprizi olan Bahar dizisi en popüler diziler arasında yer almaya devam ederken, İbrahim Selim'e konuk olan Buğra Gülsoy, dizideki doğaçlama sahneler hakkında konuştu.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin sezon ortasında yayınlamaya başlayarak büyük risk aldığı Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? son dönemin en popüler dizilerinden biri oldu.
Reytingleri altüst eden dizi sosyal medyada da yoğun beğeni alırken, dizideki doğaçlama sahneler ve kamera arkası görüntüleri apayrı bir seyir zevki veriyor.
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Buğra Gülsoy, Bahar hakkında konuşurken haliyle dizideki doğaçlama sahneleri de es geçmedi.
Dizideki doğaçlama sahne sayısının çok fazla olduğunun altını çizen Gülsoy, Demet Evgar'ın kafasına terlik fırtlatmasının bile doğaçlama olduğunu belirtip sette her şeyin yaşanabildiğini anlattı.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın