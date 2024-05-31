Azem ile Kızının Yıllar Sonra Karşılaştığı İnci Taneleri'nin Sezon Finaline Gelen Tepkiler
Azem ile Kızının Yıllar Sonra Karşılaştığı İnci Taneleri'nin Sezon Finaline Gelen Tepkiler
Ekranların sevilen dizisi İnci Taneleri'nin sezon finali dün akşam yayınlandı. Gelin dizide yaşananlara ve sosyal medyadan gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan 'İnci Taneleri’nin 17. bölümü dün akşam yayınlandı. Yılmaz Erdoğan imzalı dizinin sezon finalinde seyircileri ekrana bağlayacak sahneler gösterildi.
Bu bölümde Piraye, Azem'in katil olduğunu öğrendi. Azem açığa çıkan sırrı sonrasında Piraye ile vedalaşmak istedi ancak sert bir tepkiyle karşılaştı.
Sırat, Necmi'yle şehirden kaçmak isteyen Aleyna'ya yardımcı oldu. Cihan ise Reyyaz'ın sözlerinden sonra uzak durmaya çalıştığı sevgilisi Elif'ten ayrıldı. Dilber de kocasını öldürtmeye çalıştı. Dilber ile Zahir'in kavgasında silah sesleri duyuldu.
Sezon finaline damgasını vuran hikayelerden biri de Nehir ile Azem'in yıllar sonra karşılaşması oldu. Azem eşinin mezarına gelince baba ve çocukları bir araya geldi. Azem ise hüzünlü bir mutuluk yaşadı. İzleyenlerin gözünü ayırmadan izlediği sezon finaline sosyal medyadan hangi tepkiler geldiğine gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın