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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Sezon Finali İtirafları!

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan Sezon Finali İtirafları!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 19:07

Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti 3. sezon için kolları sıvarken, sezon finali için büyük beklenti oluştu. Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ise sezon finali hakkında bomba itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/erol-evgin-...
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Show TV'nin 2 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezon onayı almıştı.

Show TV'nin 2 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezon onayı almıştı.

Heyecan ve kaosun her bölüm tırmandığı dizide izleyiciler pek çok önemli olayın patlamasını beklerken, dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan bomba açıklamalar geldi.

Heyecan ve kaosun her bölüm tırmandığı dizide izleyiciler pek çok önemli olayın patlamasını beklerken, dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan bomba açıklamalar geldi.

Habertürk'e konuşan Evrim Alasya, sezon finali hakkında "Çok heyecanlı bir final bekliyor, her şey çok güzel geçti" dedi.

Habertürk'e konuşan Evrim Alasya, sezon finali hakkında "Çok heyecanlı bir final bekliyor, her şey çok güzel geçti" dedi.

Alasya dizide patlaması beklenen büyük olaylar kendisine sorulunca "Heyecanı kaçmasın" şeklinde konuştu.

Alasya dizide patlaması beklenen büyük olaylar kendisine sorulunca "Heyecanı kaçmasın" şeklinde konuştu.

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