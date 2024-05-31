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Miray Daner'den Sezon Finali Yapan Hudutsuz Sevda'ya Duygusal Veda!

Miray Daner'den Sezon Finali Yapan Hudutsuz Sevda'ya Duygusal Veda!

Hudutsuz Sevda
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 18:52

NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda, ikinci sezon onayını alan diziler arasında yerini aldı. Sevilen dizi sezon finaliyle ekran arası verirken, dizide Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner'den duygusal bir veda paylaşımı geldi.

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda farklı hikâyesiyle çok sevilmiş ve ikinci sezonu garantilemişti.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda farklı hikâyesiyle çok sevilmiş ve ikinci sezonu garantilemişti.

Hudutsuz Sevda sezon finaliyle ekran arası verirken, sevilen dizide Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner ekip arkadaşlarına veda etti.

Hudutsuz Sevda sezon finaliyle ekran arası verirken, sevilen dizide Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner ekip arkadaşlarına veda etti.

Instagram hesabından dizinin kamera arkasından görüntülerden hazırladığı kolajı paylaşan Daner'in duygusal vedası çok konuşulurken, ekip arkadaşlarına yazdığı not ayrıca dikkat çekti.

Instagram hesabından dizinin kamera arkasından görüntülerden hazırladığı kolajı paylaşan Daner'in duygusal vedası çok konuşulurken, ekip arkadaşlarına yazdığı not ayrıca dikkat çekti.

“Koca bir sezonu geride bıraktık ve birlikte bir sürü anı biriktirdik.🤍 Burada olan ve olmayan tüm ekip arkadaşlarıma ve her zaman bizimle olan seyircimize sonsuz teşekkürler! ✨”

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