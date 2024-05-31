Ömer ve Görkem İlişkisinin Ortaya Çıktığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Tepkiler

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ağzımız bir karış açık izledik. Fenomen dizide Ömer ve Görkem'in ilişkisi açığa çıkarken, Nilay'ın bu bilgiyi Pembe'ye söylemesiyle herkesin bu sırra ortak olacağı belli oldu.