Ömer ve Görkem İlişkisinin Ortaya Çıktığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Tepkiler
Ömer ve Görkem İlişkisinin Ortaya Çıktığı Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Tepkiler
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ağzımız bir karış açık izledik. Fenomen dizide Ömer ve Görkem'in ilişkisi açığa çıkarken, Nilay'ın bu bilgiyi Pembe'ye söylemesiyle herkesin bu sırra ortak olacağı belli oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin 65. bölümü yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sevilen dizinin bu bölümünde Nilay, Görkem ve Ömer'in gizli ilişkisini öğrenirken, bunu Pembe'ye söyleyerek resmen fitili ateşledi.
Elindeki büyük kozla ne yapacağı merak konusu olan Nilay'ı ağzımız açık izlediğimiz Kızılcık Şerbeti bölümü tüm akşam konuşulurken, haliyle diziye yorumlar da gecikmedi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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Siz Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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