Güneşi Beklerken'in Eski Partnerleri Kerem Bursin ve Hande Doğandemir Buluştu
Güneşi Beklerken'in Eski Partnerleri Kerem Bursin ve Hande Doğandemir Buluştu
Tam 11 yıl önce bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren Güneşi Beklerken dizisinde partner olarak izlediğimiz Kerem Bursin ve Hande Doğandemir yıllar sonra bir araya geldi.
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2013 yılının en popüler yaz dizisi olarak izlediğimiz Güneşi Beklerken'i izlemeyeniniz yoktur.
Kerem Bursin ve Hande Doğandemir'in başrollerini paylaştığı dizide Zeynep ve Kerem'in aşkı sosyal medyada ZeyKer olarak sık sık gündem olmuş ve büyük sansasyon yaratmıştı.
Hande Doğandemir ve Kerem Bursin'in enfes uyumuyla ZeyKer hala akıllarımızda yer edinirken iki oyuncu yıllar sonra tekrardan gündem oldu.
ZeyKer çifti tam 11 yıl sonra yeniden bir araya gelirken, Kerem Bursin o anları Instagram hesabında paylaştı.
İşte Kerem Bursin'in o paylaşımı:
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