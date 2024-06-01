Ünal Ailesi İçin El Fatiha Dediğimiz Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı
Ünal Ailesi İçin El Fatiha Dediğimiz Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı
2 sezondur Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kızılcık Şerbeti kaos ve entrikayla hepimizi hop oturtup hop kaldırmaya devam ediyor. 66. bölümüyle sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti tüm bombaların patladığı enfes bir fragman yayınlarken, bu fragmana tepkiler gecikmedi.
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Show TV'nin 2 sezondur Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti büyük sezon finali fragmanını sonunda yayınladı.
Son bölümde Nilay'ın Görkem ve Ömer'in geçmiş ilişkisini öğrenmesiyle haftalardır beklenen bombanın patlayacağının sinyallerini alırken beklenen oldu.
Sezon finali fragmanında Nilay'ın tüm aileye bu ilişkiyi itiraf etmesiyle kaosu şimdiden iliklerimize kadar hissederken, bölümü izlerken ne halde oluruz kim bilir?
Fatih ve Kıvılcım'ın bu durum karşısında takınacağı tavır 3 aylık tatil boyunca en büyük soru işareti olmaya adayken, Kızılcık Şerbeti fragmanına haliyle tepki yağdı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin kaos dolu sezon finali fragmanı:
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