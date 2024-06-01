Ünal Ailesi İçin El Fatiha Dediğimiz Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Fragmanı Yayınlandı

2 sezondur Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kızılcık Şerbeti kaos ve entrikayla hepimizi hop oturtup hop kaldırmaya devam ediyor. 66. bölümüyle sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti tüm bombaların patladığı enfes bir fragman yayınlarken, bu fragmana tepkiler gecikmedi.