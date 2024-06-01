Eski Diziler Geri Döndü: Sen Çal Kapımı Tekrar Bölümleriyle Geliyor!
Eski Diziler Geri Döndü: Sen Çal Kapımı Tekrar Bölümleriyle Geliyor!
Yaz dönemi gelirken kanallar bu ara sezon için planlarını açıkladı. Yaz dizisi yapmama kararı alan kanallar eski dizileri yayınlama kararı alırken, NOW popüler yaz dizilerinden Sel Çal Kapımı'yı Cumartesi akşamları yayınlayacağını duyurdu.
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Bir döneme damga vuran yaz dizisi Sen Çal Kapımı'yı muhakkak bilirsiniz.
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in kadrosunda yer aldığı dizi 2020 yaz döneminin en çok izlenen dizisi olurken, ikilinin dizideki uyumu yükseliş yaşamasını tetiklemişti.
Sen Çal Kapımı yayınlandığı döneme damga vururken, NOW dizinin hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
Yaz sezonunda yeni yaz dizisi yayınlamama kararı alan NOW eski dizilerini yayınlayacağını duyururken, Sen Çal Kapımı dizisini prime time kuşağına koyma kararı aldı.
Sen Çal Kapımı, Yabani dizisinin sezon finali yapmasının hemen ardından her Cumartesi akşamı yayınlanacak.
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Hadi ev hanımlarına veya genç kızlara izleyecek yeni bir dizi daha hayırlı olsun