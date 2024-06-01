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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:13

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. Kıvılcım açıklayabiliriz...

1. Kıvılcım açıklayabiliriz...
twitter.com

2. Şu yorumun tek yanlışı yok😂

2. Şu yorumun tek yanlışı yok😂
twitter.com

3. Kritik anlar olmasa hepimiz on numarayız!

3. Kritik anlar olmasa hepimiz on numarayız!
twitter.com

4. Abdullah Ev/Gece'nin verdiği o tedirginlik...

5. Fanların bedduası böyle tutar işte Fatik!

5. Fanların bedduası böyle tutar işte Fatik!
twitter.com
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6. Ferhunde ruhu geri döndü.

7. Üniversitenin ilk senesi arkadaş grubum:

7. Üniversitenin ilk senesi arkadaş grubum:
twitter.com

8. Ağzının tadı bozuldu Pinko hanım.

9. Fatih uza.

10. 😂😂

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