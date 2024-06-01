Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kıvılcım açıklayabiliriz...
2. Şu yorumun tek yanlışı yok😂
3. Kritik anlar olmasa hepimiz on numarayız!
4. Abdullah Ev/Gece'nin verdiği o tedirginlik...
5. Fanların bedduası böyle tutar işte Fatik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ferhunde ruhu geri döndü.
7. Üniversitenin ilk senesi arkadaş grubum:
8. Ağzının tadı bozuldu Pinko hanım.
9. Fatih uza.
10. 😂😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın